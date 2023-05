3D-kunstenaars werken in Leeuwarden aan een ode aan Escher

wo 31 mei 2023 09.46 uur

LEEUWARDEN - Op 17 juni 2023 is het precies 125 jaar geleden dat één van de beroemdste Leeuwarders aller tijden werd geboren: Maurits Cornelis Escher. Hij bracht zijn eerste levensjaren door in Leeuwarden, in wat nu het Keramiekmuseum Princessehof is.

Om zijn leven en zijn kunst te vieren zijn er van juni tot en met oktober zeven 3D-kunstwerken in de binnenstad van Leeuwarden te vinden, als ode aan de iconische graficus. De street art wordt deze week aangebracht door vier kunstenaars, waaronder Leon Keer, een van 's werelds leidende kunstenaars in de anamorfische straatkunst.

3D-kunstroute

De wereldberoemde graficus M.C. Escher was een meester van de optische illusie, maar deze kunstenaars kunnen er ook wat van! Leon Keer, Massina (Marije Spelbos), Remko van Schaik en Ruben Poncia werken aan dit project samen aan de prachtige 3D-straattekeningen die in opdracht van Visit Leeuwarden, de marketingafdeling van de gemeente Leeuwarden, geplaatst worden.

De kunstroute neemt je mee door de hele binnenstad: na het startpunt bij het Princessehof, bezoek je het Raadhuisplein, de Blokhuispoort, de Prins Hendrikbrug, het Stationsplein en de Haniasteeg. Je eindigt bij het laatste werk, dat voor de ingang van het Leeuwarden Visitor Center ligt.

Eschers verjaardag

Om de verjaardag van Escher goed te vieren, werkt Visit Leeuwarden samen met Keramiekmuseum Princessehof en Visit Friesland aan de realisatie van deze 3D-straatkunstroute. Op zaterdag 17 juni wordt de route feestelijk geopend door museumdirecteur Kris Callens en burgemeester Sybrand Buma.

Aansluitend op deze bijeenkomst aan het beginpunt van de route, neemt A Guide to Leeuwarden je mee langs de zeven kunstwerken. Daarnaast trakteren het Leeuwarden Visitor Center en het Keramiekmuseum Princessehof hun bezoekers die dag op gebak én kan men een gratis bezoek aan het Princessehof brengen.

Leon Keer

Leon Keer is voor Leeuwarden geen onbekende. In 2018 maakte Keer vier Escheriaanse straattekeningen als onderdeel van het project Planeet Escher, bij de grote tentoonstelling Escher op reis in het Fries Museum.

Twee jaar later keerde hij terug naar Leeuwarden om het Keramiekmuseum Princessehof te verrijken met een gigantische muurschildering in de gewelfde kelderruimte, waarbij hij zich liet inspireren door het bekende werk Hol en Bol. De schildering is nog te zien als onderdeel van de expositie Thuis bij M.C. Escher. Leon Keers biografie en die van Massina, Remko van Schaik en Ruben Poncia zijn te vinden op visitleeuwarden.nl.