Autoverzekering in Friesland 25% goedkoper dan gemiddeld

di 30 mei 2023 14.39 uur

LEEUWARDEN - Friezen betalen gemiddeld 25 procent minder premie voor hun autoverzekering dan de gemiddelde Nederlander. Hiermee is Friesland bijna de goedkoopste provincie voor een autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. In 2022 betaalden de inwoners van de provincie Friesland gemiddeld 56,09 euro per maand voor een autoverzekering. De gemiddelde premie in heel Nederland was 74,75 euro per maand.

Goedkope autoverzekering in Friesland door weinig criminaliteit

Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie onder andere naar de criminaliteitscijfers. "In Friesland zijn de criminaliteitscijfers een stuk lager dan gemiddeld in Nederland. In 2021 waren er in Friesland 30 autodiefstallen, gemiddeld waren dat 460 autodiefstallen per provincie. Hier zie je dus een erg groot verschil," vertelt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl. Verder zie je dat er in dat jaar 870 vernielingen aan auto’s waren in Friesland, in heel Nederland waren er in totaal 28.965 vernielingen aan auto’s. "Doordat er relatief weinig autocriminaliteit in Friesland is, zijn de premies in Friesland lager dan gemiddeld in Nederland," legt Bulthuis uit.

Meeste auto’s in Friesland all risk verzekerd

Verder valt op dat de meeste Friezen hun auto’s all risk verzekerden. Dit gold voor 43,1 procent van de aangevraagde autoverzekeringen. Na de all risk autoverzekering is de WA plus beperkt casco het meest populair met 32,6 procent, gevolgd door de WA dekking (met 24,3 procent)

