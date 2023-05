Achtkarspelen organiseert feestelijke Midsimmermoeting

di 30 mei 2023 14.21 uur

BUITENPOST - Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen uit Achtkarspelen zijn van harte welkom bij de feestelijke Midsimmermoeting. De ontmoeting wordt gehouden op woensdag 21 juni van 17.00 tot 20.00 uur rondom het gemeentehuis in Buitenpost.

De gemeente Achtkarspelen kiest al jaren voor een alternatieve nieuwjaarsreceptie. In de vorm van de Midsimmermoeting is die gevonden. "In moaie gelegenheid foar ús as gemeente om ynwenners, yn hokker rol dan ek, te sprekken."

Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is muziek van De Wâldsang, Wâldsjonger Marcel Smit en de band ‘Sa kint Ek!’ onder leiding van Atsje Lettinga.

Ook neemt men afscheid van kinderburgemeester Lisanne Hiemstra en Wâlddichter Arjan Hut. De gemeente zorgt voor hapjes en drankjes. "Genôch om it iten oer te slaan en gesellich del te kommen nei bygelyks dyn wurk."