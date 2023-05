HAVOtop Burgum organiseert reünie ten behoeve van 12,5-jarig bestaan

ma 29 mei 2023 11.07 uur

BURGUM - De HAVOtop Burgum bestaat 12,5 jaar. Waar in schooljaar 2010-2011 werd gestart met 73 leerlingen, is het aantal flink gestegen naar 210. Om het 12,5-jarig bestaan te vieren organiseert de school op vrijdag 16 juni een reünie voor (oud) leerlingen en (oud) medewerkers.

Over HAVOtop Burgum

De HAVOtop is een samenwerkingsverband tussen CSG Liudger en OSG Singelland en is ontstaan vanuit de behoefte om in de regio een havodiploma te kunnen behalen.

De samenwerking tussen een christelijke en een openbare scholengemeenschap met behoud van ieders identiteit maakt de samenwerking uniek. Geen klassen per school, maar gezamenlijke klassen waarin de leerlingen les krijgen van docenten van zowel CSG Liudger als van OSG Singelland.

"Leren in kleinschaligheid en met een breed vormingsaanbod maakt de HAVOtop een fantastische plek om je havodiploma te behalen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om het leren onontkoombaar te maken. Dat doen we samen met de leerlingen en een betrokken onderwijsteam", aldus Friso Boode, teamleider HAVOtop Burgum.

Aanmelden

Op vrijdag 16 juni van 19.00 tot 23.00 uur zijn (oud) leerlingen en (oud) medewerkers van de HAVOtop uitgenodigd om tijdens de reünie herinneringen op te halen. Aanmelden kan via www.havotop.nl