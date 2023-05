Uurwerk weer terug in de Maartenskerk in Kollum

za 27 mei 2023 12.27 uur

KOLLUM - Wethouder Soepboer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft zaterdag als eerste een kijkje genomen bij het gerestaureerde uurwerk in de Maartenskerk in Kollum. Voorafgaand werden alle genodigden welkom geheten met een bakje koffie door familie Kamstra, koster van de Maartenskerk.

Jacqueline Brauwers van Erfgoed Kollumerland heette iedereen welkom en vertelde dat de heer Soepboer vroeger bij het opwinden van het uurwerk net niet geraakt werd door een gewicht dat van grote hoogte uit de toren kwam vallen. Het gewicht viel in de jaren 70 van vorige eeuw rakelings langs het hoofd van de heer Soepboer, dwars door het uurwerk. De koster kwam met de schrik vrij, maar het uurwerk was onherstelbaar beschadigd. De kerkklok kreeg vanaf toen een elektronisch gestuurd uurwerk.

Thea Woltjer, voorzitter PKN Kollum kwam aan het woord en deed o.a. een oproep aan de wethouder om voor de veiligheid de trap te voorzien van een leuning omdat het uurwerk ook voor publiek toegankelijk is. Ook werd de vraag gesteld , is de wethouder familie van de koster Soepboer, dit zal worden uitgezocht aldus de wethouder

Brunia en Zonen uit Exmorra heeft het uurwerk zoveel mogelijk weer in elkaar gezet, waardoor het tentoongesteld kon worden in de hal van het Kollumer gemeentehuis. Na de fusie van de gemeentes Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel werd het Kollumer gemeentehuis echter overbodig, en daarmee verdween ook de opstelling van dit stukje Kollumer geschiedenis.

PKN Kollum, eigenaar van de Maartenskerk, en Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, eigenaar van de toren van de Maartenskerk, sloegen de handen in elkaar. Hoe mooi zou het zijn als het uurwerk weer terug zou kunnen komen op zijn oorspronkelijke plek? Op de eerste zolder van de kerktoren waar het 105 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen?

Maar deze zolder was inmiddels vooral in gebruik als opslagruimte en lastig te bereiken. De zolder werd opgeruimd, opgeknapt, en voor publiek geschikt gemaakt. Vellema Torenuurwerken heeft het uurwerk uit elkaar gehaald, en ter plekke weer opgebouwd, in dezelfde oude kast als waar het uurwerk van oudsher in stond. Daarmee is dit meer dan 100 jaar oude uurwerk van de Koninklijke Eijsbouts voortaan weer zichtbaar voor publiek.

FOTONIEUWS