Visparel officieel geopend in Gorredijk

vr 26 mei 2023 18.05 uur

GORREDIJK - Vrijdag werd in Gorredijk de Visparel officieel geopend. De Visparel is gelegen aan de Mientewei naast sportcomplex Kortezwaag (zwembad).

Deze 'Visparel' is een goed toegankelijk en bevisbaar water met een goede kans op een vangst. Het is een bij voorkeur afgesloten water in de wijk, waar kinderen veilig kunnen leren vissen. Het is een plek waar alle wijkbewoners, dus ook ouderen en minder validen, een geschikte visstek aan het water kunnen vinden.



Sportvisserij Fryslân is samen met de lokale hengelsportverenigingen al enige tijd actief om op verschillende plekken in de provincie Visparels te realiseren.

Deze vrijdag werd dus de kortgeleden gerealiseerde Visparel in Gorredijk geopend. Wethouder Durk Durksz van gemeente Opsterland verrichte de openingshandeling. Bij de opening waren zes bewoners van ZuidOost Zorg instelling \'Iekenhiem’ op de vissteigers aan het vissen, dit onder begeleiding van enkele vrijwilligers van Sportvisserij Fryslân.

