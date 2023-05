Gerke (69 jaar) en Izaak (75 jaar) behalen B diploma

vr 26 mei 2023 11.50 uur

BUITENPOST - In zwembad de Kûpe in Buitenpost hebben deze week Izaak en Gerke het B diploma behaald. Niet zo bijzonder zou je misschien zeggen, maar Gerke is 69 jaar en Izaak is 75 jaar.

Gerke, inwoner uit Feanwâlden: "Vroeger heb ik een traumatische ervaring gehad en voelde mij daardoor niet meer vertrouwd in het water. Om van mijn watervrees af te komen ging ik op zwemles. Graag wil ik ouderen inspireren om in beweging te blijven en zwemmen is de ideale manier."

Zwembad de Kûpe is trots op Izaak en Gerke, een bevestiging en voorbeeld dat ze ondanks hun leeftijd toch nog kunnen leren zwemmen en geen watervrees meer hoeven te hebben.