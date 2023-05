Geslaagde avondvierdaagse in Drachten

vr 26 mei 2023 11.48 uur

DRACHTEN - Het was donderdagavond weer een geslaagde avondvierdaagse in Drachten. Zo'n 1200 deelnemers liepen deze week mee en het thema was dit jaar 'Sport voor iedereen'. OBS de Tille won de beker die passend was bij het thema.

Er was in het centrum van Drachten een feestelijk onthaal van alle deelnemers deze donderdagavond.

