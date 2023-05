50.000e bezoeker voor T. rex in Town

vr 26 mei 2023 09.34 uur

LEEUWARDEN - Sinds de herfstvakantie van 2022 is T. rex in Town te zien in Natuurmuseum Fryslân, de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het museum. Deze mijlpaal werd afgelopen weekend groots gevierd. En opnieuw is er reden voor feest; donderdag 25 mei werd de 50.000E bezoekers voor de T. rex expo ontvangen.

Yordi Taris en zijn 3-jarige zoon Jayden uit Drachten keken wel even verrast op toen directeur Froukje Hernamdt ze persoonlijk welkom heette, vergezeld van een boeket bloemen en een goodiebag. Het bezoek aan het Natuurmuseum was het eerste echte uitstapje van vader en zoon. De T. rex expo heeft in ruim een half jaar tijd 50.000 bezoekers getrokken, een aantal dat normaal gesproken pas na een heel jaar op de teller staat.

Het topstuk van de expositie is de natuurgetrouwe replica van het skelet van de T. rex. Deze werd door de Friese paleontoloog Anne Schulp, samen met een team van Naturalis Biodiversity Center, opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Er zijn verschillende musea in de wereld waar een T. rex tentoongesteld wordt, maar zelden betreft het zo’n compleet skelet. Zo’n driekwart van alle botten werd aangetroffen, waardoor dit skelet een uitzonderlijk goed beeld geeft van hoe het dier in elkaar zat. Het wordt gezien als de best bewaarde T. rex ooit ergens ter wereld gevonden.

De botten van de T. rex vertellen veel over het leven van het dier. Bezoekers gaan als echte paleontologen verschillende aspecten van het skelet nader bestuderen en onderzoek doen naar bijvoorbeeld het eetpatroon, de fysieke gezondheid van het dier, de leeftijd, het uiterlijk en tal van andere aspecten. Wetenschappers geven in korte filmpjes nadere uitleg.

Bezoekers moeten echter ook in actie komen. Ze worden bijvoorbeeld uitgedaagd om een T. rex vrouwtje door middel van een dansje te verleiden. Ook kunnen ze testen of ze op een fiets een brullende T. rex voor kunnen blijven of dat ze ingehaald en opgeslokt worden. Met een digitale graffiti spuitbus kunnen ze op een scherm de dino een mooi uiterlijk geven. Aan het einde van de expo is er een hilarische quiz waarbij bezoekers hun opgedane kennis kunnen testen.

T. rex in Town is een samenwerking met Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De tentoonstelling is nog de hele zomer te zien (tot en met 3 september 2023).