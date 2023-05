Tien parkeerplekken aan noordkant Van Haersmapark

do 25 mei 2023 10.00 uur

DRACHTEN - Omwonenden van het Van Haersmapark in Drachten hebben burgemeester en wethouders van Smallingerland niet kunnen overtuigen van de noodzaak om tien parkeerplaatsen aan de zuidkant aan te leggen. Tijdens de vergadering van van de Ronde Tafel dinsdagavond kon wethouder Robin Hartogh Heys er kort over zijn. "Dit is volgens ons de beste plek. Het is de enige juiste en haalbare optie."

De dooddoener voor tegenstanders kwam aan het einde van de inspraakronde, waarin Harrie Hofstee en Theo Sibma namens omwonenden vertelden dat de locatie aan de zuidkant van het park hun voorkeur geniet.

De eigenaar van de monumentale Haersmastate uit 1843 maakt het niet zoveel uit waar de auto’s in het door Lucas Pieters Roodbaard aangelegde park worden geparkeerd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil ze in elk geval niet onder de monumentale bomen hebben, omdat anders de wortels in de verdrukking komen. Naast de Regiobank is evenmin een optie.

De kap van 83 bomen en het verwijderen van een deel van het plantsoen voor de tien parkeerplekken stoort Sibma en Hofstee. Ze zijn faliekant tegen het parkeren in een historisch en monumentaal park. "De gemeente doet niets met het advies van de rijksdienst." Ook zijn Hofstee en Sibma bang dat met de komst van een nieuwe uitrit aan de noordkant van het parkt de situatie voor weggebruikers onoverzichtelijk wordt. "Je hebt dan vijf uitritten binnen vijftig meter aan een enorm drukke weg."

Volgens burgemeester en wethouders is uitgebreid met alle partijen en ook de buurtbewoners gesproken. Volgens de beide insprekers was dat niet het geval. De gemeenteraad beslist over twee weken over het voorstel.