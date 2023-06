Waterleiding geraakt bij graafwerk in Twijzel

wo 24 mei 2023 11.37 uur

TWIJZEL - Delen van de Simke Kloostermanstrjitte in Twijzel stonden woensdagochtend blank na een lekkage in een waterleiding. De leiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel.

Het bedrijf dat aan het werk was, was er vanuit gegaan dat de waterleiding ergens anders in de grond lag. Dat bleek niet het geval te zijn.

Waterleidingbedrijf Vitens is op de hoogte gesteld en begonnen met de reparatie van de waterleiding. Tot die tijd zitten / zaten omwonenden met een verlaagde waterdruk.

