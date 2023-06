Feestelijke heropening sluis in de Falomster Feart

wo 24 mei 2023 11.30 uur

DE WESTEREEN - De sluis in de Falomster Feart werd woensdag feestelijk (opnieuw) geopend. De sluis die als naam 'Slúske Falomster Feart’ heeft gekregen, is nu door passanten zelf te bedienen. De opening werd verricht door de wethouders Kees Wielstra en Rommy Kempenaar.

Eenvoudig te bedienen

Tot nu toe werd de sluis in de Falomster Feart handmatig bediend door de beheerder van de naastgelegen camping de Zilveren Maan. Maar de beheerder heeft aangegeven na al die jaren de sluis te hebben bediend te willen stoppen met deze werkzaamheden. Om die reden is er een nieuwe oplossing gekomen voor de sluis.

De sluis is nu makkelijk met de hand te bedienen door middel van een draaiwiel. De sluis in de Falomster Feart is rond 1930 gebouwd en ligt ten noordwesten van De Westereen in de vaarroute "it Bûtenfjild". Via de sluis overbrugt de recreatievaart een waterstandsverschil van een halve meter tussen De Swemmer en de Falomster Feart.

Aantrekkelijker voor toeristen

Door middel van zelfbediening door passanten moet de vaarroute aantrekkelijker worden voor toeristen. Passanten kunnen op ieder gewenst moment de sluis bedienen en zijn hierdoor minder afhankelijk.

FOTONIEUWS