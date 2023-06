Holwert: Steeg achter woningen afgesloten vanwege asbest

wo 24 mei 2023 10.33 uur

HOLWERT - Bij de grote brand in Holwert is mogelijk asbest vrijgekomen. De brandweer en gemeente hebben daarom besloten om tijdelijk de steeg achter de woningen aan de Beyertstrjitte af te sluiten.

De gemeente Noardeast-Fryslân zal per brief omwonenden informeren over het mogelijk vrijgekomen asbest. Als buurtbewoners iets vinden wat asbest zou kunnen zijn, dan mogen ze dit melden bij gemeente. Een team van specialisten kwam ter plaatse om te onderzoeken of er asbest aanwezig is.

Twee woningen verwoest

De brandweer liet in de loop van de ochtend weten dat het sein 'brand meester' is gegeven. Er is daarna begonnen met nablussen. Door de brand werden in elk geval twee woningen volledig verwoest.

Elders onderdak

Voor de gedupeerde bewoners wordt onderdak gezocht. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om samen met de gedupeerden de afhandeling van de schade te regelen.