Fietsendief heeft spijt; gestolen fiets opnieuw gestolen

wo 24 mei 2023 07.58 uur

NOARDBURGUM - Eind maart deed een inwoonster van Noardburgum via internet aangifte van de diefstal van een vrijwel nieuwe fiets. Tijdens een kort bezoekje aan de supermarkt in het dorp werd de fiets gestolen. De diefstal stond op beeld, de verdachte had spijt, maar de gestolen fiets kwam er niet mee terug, die zou opnieuw zijn gestolen.



Uit het onderzoek naar aanleiding van de aangifte kwam een inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel in beeld als verdachte. Tijdens het politieverhoor draaide hij er niet omheen, hij bekende de fiets te hebben gestolen.

De man zei zich voor de diefstal te schamen en hij kreeg spijt van zijn daad toen hij op social media de getuigenoproep van het slachtoffer zag. De fiets kon hij toen al niet meer terugbezorgen. Naar eigen zeggen had hij de fiets na de diefstal onafgesloten weggezet en is de gestolen fiets ook van hem gestolen.



Om de zaak zo snel mogelijk achter zich te kunnen laten en het slachtoffer schadeloos te stellen, betaalde de verdachte na het verhoor de nieuwwaarde van de fiets via de politie terug aan de aangeefster.

De verdachte is nog in afwachting van een vervolgbeslissing van justitie.