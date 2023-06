Werkstraf voor chantage met naaktfoto’s

di 23 mei 2023 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Heerenveen die mannen chanteerde met naaktfoto’s, is onlangs veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

Foto van geslachtsdeel gestuurd

De Heerenvener deed zich voor als jonge vrouw en zocht vooral via de chatapp Kik Messenger contact met mannen. Eén van de slachtoffers, een Rotterdammer, vertelde in de rechtbank dat een ogenschijnlijk liefdevolle chat drastisch omsloeg nadat hij een foto van zijn geslachtsdeel aan de verdachte had gestuurd.

Slachtoffer was maandenlang depressief

De vrouw, 'Samantha’, dreigde de foto onder bekenden van de Rotterdammer te verspreiden als hij geen geld overmaakte. De man had tweemaal 600 euro betaald, de derde keer weigerde hij. De man was maandenlang depressief, bang als hij was dat de foto publiek bezit zou worden.

Twee Friezen slachtoffer

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Heerenvener nog elf andere slachtoffers gemaakt, waaronder twee Friezen: een uit Steggerda en een uit Easternijtsjerk. De politie berekende dat de man met zijn afpersingspraktijken ruim 8300 euro heeft 'verdiend’.

De man gebruikte het geld om zijn drugsverslaving te bekostigen. De rechtbank bepaalde dat hij de winst aan de Staat moet terugbetalen. Hij moet ruim 2600 euro aan schadevergoedingen betalen.