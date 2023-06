Echtpaar Hoekstra-de Vries uit Garyp viert diamanten huwelijk

di 23 mei 2023 10.28 uur

GARYP - Op 21 mei 2023 is het precies 60 jaar geleden dat Johannes Hoekstra (82) en Josine Martha Hoekstra - de Vries (81) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben bezoekt het echtpaar 23 mei om hen te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.

Meneer Hoekstra zat als jongeman op de landbouwschool, terwijl mevrouw De Vries haar opleiding volgde aan de huishoudschool. Via de jongens- en meisjesvereniging kregen ze in 1962 verkering. Slechts een jaar later, in Burgum, gaven ze elkaar het jawoord.

Na hun huwelijk vestigden ze zich in Garyp, waar de heer Hoekstra zich bezighield met veehouderij, paardenfokkerij en het taxeren van paarden voor het Paardenfonds. Mevrouw Hoekstra-de Vries droeg actief bij aan het bedrijf en zorgde daarnaast voor de kinderen en het huishouden. Samen hebben ze een prachtig gezin gesticht, met vijf kinderen, zestien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

De heer Hoekstra heeft een passie voor paarden en heeft vele jaren besteed aan het fokken van deze dieren. Drie jaar geleden heeft hij de fokkerij verkocht, maar zijn liefde voor paarden is er nog steeds.