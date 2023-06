Verplaatsbare natuurkijkhut geopend in Driezum

ma 22 mei 2023 17.17 uur

DRIEZUM - De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een perceel van NFW-lid Leo Broersma, aan de Kolkensloane in Driezum de opening plaats.

Na korte inleiding van de voorzitter van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Albert van der Ploeg werd het lint doorgeknipt door Hester Klompmaker, ambassadrice van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Hester heeft een succesvol springpaardenbedrijf in Buitenpost en is opgegroeid in het NFW gebied. "Vroeger struinde ik altijd al door het landschap en wist ik veel van de vogels. Het is mooi dat met een natuurkijkhut iedereen van de natuur kan genieten."

Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel is initiatiefnemer van de natuurkijkhut. Deze staat nu bij een prachtig stukje land waarin meer dan 150 soorten planten en kruiden zijn gevonden. In het perceel lieten, tijdens de opening van de kijkhut, veel vogels van zich horen.

Onder andere grutto’s, tureluurs en scholeksters waren druk in de weer. Momenteel hebben veel weidevogels kuikens die, dankzij het hoge gras, goed beschermd zijn. Leo Broersma past mozaïekbeheer toe. Dit is een variatie in graslandbeheer met ruimte voor biodiversiteit.

De natuurkijkhut is mobiel en daardoor kan er jaarrond op de meest geschikte plekken naar de natuur worden gekeken. Binnenin hangen diverse informatieborden over vogelsoorten en beheermaatregelen waarmee boeren, aangesloten bij Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de natuur beschermen. Onder andere uitgesteld maaien en plas-dras gebieden worden ingezet om een goede biotoop voor de vogels te creëren.

Tot eind juni staat de Natuurkijkhut aan de Kolkensloane in Driezum.

