Fries StraatFestival, een cocktail van acts, publiek en zonneschijn

ma 22 mei 2023 11.23 uur

LEEUWARDEN - Een cocktail van geweldige acts, prachtige speellocaties, lief en betrokken publiek, een fantastische sfeer en stralend weer. Dat kenmerkt de 42e editie van het Fries StraatFestival afgelopen weekend in Leeuwarden. Het festival werd druk bezocht door tienduizenden bezoekers en er was veel te zien voor het publiek.

Sfeer

Leeuwarden ademde dit weekend Fries StraatFestival. Met name op gebied van aankleding, acts en publiek. Dit jaar was voor de 2e keer (1e maal tijdens Corona in 2021) op het Jacobijnerkerkhof een nieuwe festival terrein toegevoegd.

Met een intieme sfeer, relaxte ontmoetingsplek, prachtige ambiance, fantastische acts is dit een echte parel van het festival geworden. De sfeer was verder in de stad erg goed, met veel blije mensen uit alle lagen van de bevolking en overvolle speelplekken en muziekpleinen.

Betrokken en lief publiek

Volgens artistiek leider en theaterprogrammeur Léonie Dijkema viel het de theater gezelschappen op hoe lief en gretig het publiek meedeed aan de voorstellingen. Léonie: "Op een gegeven moment waren er 10 mensen uit het publiek aan het zwaardvechten in de voorstelling Shakespeare Take Away. Lagen er maar liefst 100 mensen tegen elkaar aan op het waagplein dankzij de act van Kamchátka. En wist Gerard Olthaar op een gegeven moment 300 mensen over zijn zebrapad-act heen te laten lopen"

Het programma

Er was dit jaar voor iedereen wat te zien zoals de interactieve BUZZZ van compagnie DAAD waarbij kinderen in een natuurvriendelijke vliegmachine konden. Was er voor de fijnproever o.a. het DIRTZtheatre, een trilogie van korte acts met een mix van hedendaagse dans, theater en poppenspel. Onmisbaar was de geweldige hoogvlieger Exit van de Vlaamse groep Circumstances die naar de toppen van de bomen vlogen.

Er was ook ruimte voor nieuw opkomend muzikaal talent, waaronder Nusantara Beat, néomí en Marlon Pichel, die de verwachtingen volledig waarmaakten. Titus van ’t Veer, programmeur muziek: "het leek alsof deze bands voor het festival gemaakt waren". Uiteindelijk sloot Thijs Boontjes Dans- en Showorkest op zaterdagavond het festival op een zeer aanstekelijke en amusante wijze knallend af.

Onmisbaar

Natasja Kesteloo, zakelijk leider zegt: "Ondanks de financiële uitdagingen, heeft het Fries StraatFestival weer bewezen onmisbaar te zijn binnen het culturele veld van Noord Nederland." Natasja voegt hier aan toe: "Naast het prachtige programma zijn we ook trots op onze prachtige groep van vrijwilligers, bestaande uit verschillende nationaliteiten". Een extra waardering kreeg het festival van de theatergezelschappen zelf. Zo kreeg artistiek leider Léonie Dijkema de landelijke prijs uitgereikt voor haar zogenaamde \'programmering met lef.’

Publieksprijs

Elk jaar worden er een aantal Nederlandse acts genomineerd voor de Haan Reclamewerk Publieksprijs. Dit jaar was de familievoorstelling MAN||CO als beste uit de bus gerold. Met de dansvoorstelling Op een onbewoond brengt MAN || CO een ode aan de verlegen, enthousiaste, impulsieve, tactische of iets minder tactische innerlijke ontdekkingsreizigers.

Het volgende Fries Straatfestival is op 24 en 25 mei 2024.