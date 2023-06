Sonac gaat fors uitbreiden met installaties van 24 meter hoog

ma 22 mei 2023 10.55 uur

SUMAR - Verwerkingsbedrijf Sonac aan de Damsingel in Sumar gaat fors uitbreiden. In een voorvergister en twee nieuw te bouwen hoofdvergisters van 24 meter hoogte wil het bedrijf groen gas gaan produceren.

Het college van B&W laat in een brief aan de raad weten dat zij positief is over de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf met een grote groengasinstallatie bij de fabriek.

Het gas moet worden geproduceerd uit voornamelijk dierlijke resten. Deze bijproducten komen voort uit het eigen productieproces, aangevuld met Swill vanuit de nevenvestiging in Sint Nicolaasga.

Voor de bouw van de twee hoofdvergisters (24 meter hoog en 25 meter breed) zullen meerdere bomen en struiken gekapt moeten worden. De installatie moet een plek krijgen ten noordwesten op het terrein van Sonac.

Gemeente is positief

Tytsjerksteradiel is positief over de plannen omdat ze onder andere bij zouden dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Het college van B&W houdt wel rekening met het feit dat er mogelijk weerstand komt vanuit de lokale bevolking.

'Stank en lawaai'

In de brief aan de raad schrijft het gemeentebestuur: "Gelet op de omvang van de installatie is er sprake van een project dat als groot is aan te merken. De realisatie van de vergistingsinstallatie kan bij omwonenden de vrees voor stank- en geluidshinder oproepen. Dit geldt eveneens voor het zicht vanuit de omgeving op de installatie."