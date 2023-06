Echtpaar Huistra-Kalsbeek viert 60-jarig huwelijksjubileum

ma 22 mei 2023 07.15 uur

SURHUISTERVEEN - Ter ere van het 60-jarige huwelijksjubileum van Wietze Huistra (23-12-1935) en Anne Huistra–Kalsbeek (5-10-1934) uit Surhuisterveen brengt burgemeester Oebele Brouwer op maandag het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met deze mijlpaal.

Wietze en Anne hebben elkaar leren kennen tijdens de winkelweek in Surhuizum en zijn na 4 jaar verkering in het huwelijksbootje gestapt.

Het echtpaar begon hun leven samen in een woning aan de "Doezumer Tocht" in Doezum. Later verhuisden ze naar een woning in Grootegast, die gratis ter beschikking werd gesteld door de werkgever van de heer Huistra. Helaas moesten ze dit huis verlaten toen mijnheer chauffeur werd bij Broersma, een transportbedrijf uit Stroobos. Gedurende die periode hebben ze een korte tijd boven de Spaar- en Voorschotbank aan het Torenplein in Surhuisterveen gewoond. Sinds 1968 is hun thuis gevestigd aan De Slotstraat.

De heer Huistra heeft van jongs af aan gewerkt. Het grootste deel van zijn werkzame leven was hij internationaal chauffeur, voornamelijk gericht op Duitsland, bij transportbedrijf Broersma. Mevrouw Kalsbeek was voor haar huwelijk werkzaam als coupeuse. Na het huwelijk heeft ze zich volledig gericht op het huishouden en de opvoeding van hun zoon, maar ze bleef haar eigen kleding naaien.

Door het intensieve werk van mijnheer als internationaal chauffeur was er weinig tijd voor hobby's. Hij kwam meestal pas op zaterdag thuis, waarna de zondag een rustdag was voor kerk- en familiebezoek. Mevrouw speelde in haar jonge jaren bij brassband Excelsior uit Surhuizum, maar heeft na haar huwelijk deze activiteit gestaakt.

Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig de Slotstrjitte. Ondanks een aantal gezondheidsklachten redden ze het samen prima. Ze zijn beiden enorm dankbaar dat mijnheer op 59-jarige leeftijd met vervroegd pensioen kon gaan, waardoor ze meer tijd met elkaar konden doorbrengen en samen thuis konden zijn.

Het 60-jarig jubileum zal in kleine kring worden gevierd.