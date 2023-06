Bejaarde vrouw staat oog in oog met inbreker op slaapkamer

zo 21 mei 2023 13.17 uur

BUITENPOST - Een bejaarde bewoonster van de Mejontsmastraat in Buitenpost kreeg in de nacht van zaterdag op zondag de schrik van haar leven toen ze werd geconfronteerd met een inbreker in haar slaapkamer. De vrouw werd rond 3.20 uur wakker door geluid in de woning en ze hoorde iemand de trap oplopen.

Een man met een lampje liep even later haar slaapkamer binnen en doorzocht enkele kasten. Toen de inbreker enkele minuten later vertrok, kon de vrouw 112 bellen.

In de woning werden diverse kasten en lades overhoop gehaald, zo laat de politie weten. De buit van de inbraak is op dit moment nog niet bekend.

Door de forensische opsporing van de politie is zondag een sporenonderzoek uitgevoerd en er volgt nog een buurtonderzoek. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden. Mogelijk hebben mensen in de omgeving iets verdachts gehoord of gezien.