35e Elfsteden Oldtimer Rally in Dokkum

za 20 mei 2023 18.30 uur

DOKKUM - Zaterdag werd voor de 35ste keer de Elfsteden Oldtimer Rally gereden. Rond 10 uur kwamen de eerste oldtimers in Dokkum aan. Vele historische auto's en motoren t/m bouwjaar 1949 reden langs de Friese elf steden. De start en finish van de 260 kilometer lange tocht was in Oudega (De Fryske Marren).

Sinds 1984 is de Elfsteden Oldtimerrally uitgegroeid tot het grootste eendaagse oldtimerevenement van Europa waar dit jaar 165 motoren en 426 auto's aan deelnamen uit Nederland, Belgie, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en Denemarken.

Bij garage Haaima aan de Rondweg in Dokkum moesten de deelnemers een stempel halen en was er tijd voor een bakje koffie en kon er brandstof getankt worden. De oudste oldtimer die de tocht reed was een Buick 10 uit 1909.

Via de Woudpoortbrug ging de route over de Diepswal en Oostersingel door Dokkum, waarop ze via de Aalsumerpoort naar Raard reden.

FOTONIEUWS