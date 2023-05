Werkstraf en behandeling voor achtervolging met mes en mishandeling

vr 19 mei 2023 17.15 uur

LEEUWARDEN - Toen een Drachtster (24) eind oktober vorig jaar een boze kennis aan de deur kreeg, had hij de politie moeten bellen, hield de politierechter de man vrijdag voor. In plaats daarvan was de Drachtster achter de vriend aan gerend met een mes in de hand.

Zwijgrecht

Toen de kennis ten val kwam, had de Drachtster de ander meermaals in het gezicht geslagen en geschopt. Dat laatste ontkende de man, die zich op verschillende momenten op zijn zwijgrecht beriep. Hij zei dat hij achter de andere man was aangegaan om zijn gezin te beschermen.

'Een 9 millimeter’ op zak

De ander zou op de ramen hebben geslagen en dreigend hebben geroepen dat hij een "9 millimeter" pistool bij zich had. "Ik ging praten met hem, verder is er niks gebeurd", aldus de Drachtster. Het slachtoffer had verklaard dat hij naar de woning was gegaan om een ruzie uit te praten.

Vuistslag op de slaap

Toen hij zag dat de verdachte een groot mes uit de vaatwasser pakte en stekende bewegingen maakte terwijl hij op hem afrende, nam het slachtoffer de benen. Door een vuistslag op de slaap was de man ten val gekomen. Vervolgens zou de verdachte hem in het gezicht hebben geschopt en geslagen.

Neus stond scheef

Op de vraag van de rechter waarom hij de politie niet had gebeld, wilde de Drachtster niets zeggen. De politie kwam uiteindelijk wel en constateerde dat het slachtoffer verwondingen had. De neus stond scheef en de lippen waren bebloed. Ook over de verwondingen wilde de verdachte niets zeggen.

"Het is een hele dreigende situatie geweest"

De officier van justitie achtte een bedreiging met zware mishandeling – door met het mes achter het slachtoffer aan te zitten – en een mishandeling bewezen. "Het is een hele dreigende situatie geweest", stelde de officier. Ook de rechter ging uit van de versie van het slachtoffer. "Zijn verklaring is betrouwbaar".

Een kort lontje

"U bent op de verkeerde manier omgegaan met de situatie", vervolgde de rechter. U had anders moeten reageren, u had de politie moeten bellen". De Drachtster werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

De man, die erkende dat hij een kort lontje heeft, moet zich laten behandelen en melden bij de reclassering. Het slachtoffer kreeg 1250 euro smartengeld toegewezen.