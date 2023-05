Werkstraf voor bedreiging met mes in ‘Polenhotel’

vr 19 mei 2023 14.10 uur

LEEUWARDEN - In wat in De Westereen in de volksmond ook wel het "Polenhotel" wordt genoemd, bedreigde een bewoner in mei vorig jaar een medebewoner met een mes. Vrijdag kreeg de man, een 29-jarige Pool, bij verstek een werkstraf.

De verdachte verscheen niet op de zitting, de man heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats.

Met een mes bedreigd

Op 20 mei vorig jaar had hij een medebewoner van het pand waar Polen werden gehuisvest met een mes bedreigd. Het slachtoffer was in gezelschap van zijn broer. Hij kreeg van de verdachte te horen dat hij geluk had dat zijn broer erbij was. "Als je broertje er niet bij was, had ik je vermoord", had de verdachte gezegd.

Mes op de keel

De Pool had een groot keukenmes in de hand dat hij op 30 centimeter afstand van de keel van het slachtoffer had gehouden. Het slachtoffer zou een coördinator van het gezamenlijke onderkomen hebben aangesproken op een ruzie die eerder had plaatsgevonden.

Grolsch Kanonbiertjes

De man zou echt bang zijn geweest dat de verdachte zijn woorden zou waarmaken. De verdachte had tegen de politie gezegd dat hij zes tot acht Grolsch Kanonbiertjes op had. "Dat is echt heel veel, het is heel zwaar bier", wist de officier van justitie.

Rekening houdend met het strafblad van de Pool, dat vijf kantjes bedraagt, eiste de officier een werkstraf van 50 uur. "Een passende straf", vond de politierechter.