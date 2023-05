30 juni & 1 juli 2023: Surhuzum Open Air pakt weer groot uit

vr 19 mei 2023 11.47 uur

SURHUIZUM - Na het succes van de eerste 3 edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet.

Na het doorslaande succes van vorig jaar wordt de vrijdagavond weer een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is. Met het contracteren van Exile haalt de organisatie één van de beste Rolling Stones tribute bands in huis. Exile is bekend van het SBS programma The Tribute, Battle of the Bands. In hun anderhalf uur durende show komen nagenoeg alle grote hits van The Rolling Stones aan bod.

Daarnaast zal Dilana Smith samen met haar band een tribute brengen aan the Legendary Women of Rock. Een anderhalf uur lang durende show met louter muziek van vrouwelijke legendes uit de rockmuziek. Tina Turner, Janis Joplin, Skunk Anansi, Cyndi Lauper en nog veel meer legends zullen voorbij komen. De uit Zuid Afrika afkomstige Dilana heeft haar sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Zo heeft ze opgetreden in meerdere televisieprogramma’s waaronder in de show van Ellen DeGeneres in de VS. Vorig jaar stond Dilana nog met een zeer succesvol optreden op Oerrock. Poppa Jay en the Holy Rollers uit Drachten maken het programma van de Classic Rocknight compleet.

Op zaterdag 1 juli komt het hardere werk aan bod. Dit jaar treden op maar liefst 2 podia int totaal 10 hardrock- en metalbands op. Deze editie is er bewust voor gekozen om meerdere bands uit de regio, zoals Baldrs Draumar, Bildtstar, Insurrection, Oltas en Boneripper te contracteren. Uit Duitsland komt the Black Goo naar Surhuizum.

De inmiddels 15 jaar bestaande Amsterdamse metalcore band Undawn, die ook concerten in de AFAS Live heeft gegeven, zal ook ongetwijfeld bij het SOA publiek in de smaak vallen. Door omstandigheden moest Ghost Division vorig jaar hun optreden op SOA afzeggen, maar dit jaar komen ze echt. Ghost Division is de enige Sabaton tributeband ter wereld. The best of Foo zal, zoals de naam al zegt, de beste hits van the Foo Fighters brengen.

Tot slot brengt metalfeestband Pene Corrida bijna anderhalf uur lang zogenaamde "metal mash ups" voor het voetlicht. Popnummers die bijna iedereen kent, maar dan met een stevige metalsaus er over. "Let it go" uit de film Frozen in een metaluitvoering? Pene Corrida doet het.

Net als de eerste beide edities wordt SOA ook dit jaar weer op dezelfde unieke locatie in het buurtschap "Ophûs", in de volksmond "de Pûs" (fonetisch: de Poes) genoemd, gehouden. Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden.

Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar.

Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl is de voorverkoop inmiddels in volle gang.