Burgumer (76) overleden bij ongeval in Ruinen

do 18 mei 2023 18.34 uur

BURGUM - Een 76-jarige man uit Burgum is donderdag om het leven gekomen bij een ongeval in Ruinen. De man was omstreeks 15.00 uur aan het fietsen op de Leeuwte in Ruinen toen hij werd aangereden door een 19-jarige automobilist uit Assen.

Helaas mocht hulpverlening niet meer baten en kwam de 76-jarige fietser uit Burgum te overlijden. De 19-jarige automobilist is door de politie aangehouden. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.