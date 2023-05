Politie jaagt op hardleerse Burgumer (47) zonder rijbewijs

do 18 mei 2023 13.25 uur

BURGUM - Een 47-jarige man uit Burgum is deze week tweemaal door de politie in de kraag gevat omdat hij zonder geldig rijbewijs in de auto stapte. Woensdagochtend was hij eerst de politie nog te slim af maar hij werd uiteindelijk in Noardburgum opnieuw betrapt.

De politie hield de man maandagochtend voor de eerste keer aan. Agenten hadden het vermoeden dat de Burgumer zonder geldig rijbewijs autoreed en dat bleek te kloppen. De man werd opgewacht en het duurde niet lang totdat hij betrapt werd.

"In plaats van lering uit de aanhouding te trekken en de auto voortaan te laten staan, trok de man een andere les uit de aanhouding; 'Beter opletten waar de politie staat....'" aldus de politie.

Om uit te sluiten dat de Burgumer wederom in de auto zou stappen, werd er woensdagochtend door de politie opnieuw een oogje in het zeil gehouden. De Burgumer reed via de Tuorrebout en zag in de verte de politie staan. Hij besloot een nieuwe controle te omzeilen door ongezien dwars door een plantsoen te rijden. Hij wist succesvol aan de agenten te ontkomen, maar niet voor lang.

Toen de collega’s merkten dat de man ongezien met een auto was ontkomen, gingen ze in de omgeving op zoek naar de verdachte. Een uur later werd hij door de politie aangetroffen in Noardburgum. Hij reed hier in een andere auto en bij het zien van de politie probeerde hij opnieuw op te vlucht te slaan. Hij parkeerde de auto bij een woning aan de Zwette en sloeg te voet op de vlucht.

De politie wist de Burgumer deze keer aan te houden. Hij lag 'verstopt' in een slootswal. De man belandde daarmee voor de tweede keer binnen 3 dagen tijd in handen van de politie.