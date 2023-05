Regenboogbankje geplaatst in Kollum

do 18 mei 2023 11.06 uur

KOLLUM - Sinds oktober 2020 is gemeente Noardeast-Fryslân officieel een Regenbooggemeente. "De gemeente wil een veilige en gastvrije gemeente zijn voor al onze inwoners en bezoekers. Vooral ook voor de kleurrijke LHBTI+ gemeenschap", vertelt Joanneke Romkema, voorzitter van de Regenbooggemeentewerkgroep. In Kollum is als teken hiervan, na Dokkum, een tweede regenboogbankje in de gemeente geplaatst.

Het regenboogbankje is woensdag door de gemeente geplaatst in de speeltuin bij het Kindcentrum.

Wethouder Rebecca Slijver en Joanneke Romkema namen al plaats op het gloednieuwe en kleurrijke bankje. "Wij zetten ons als gemeente in voor een sociaal veilige leefomgeving waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Speerpunten in ons beleid zijn zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie", aldus de wethouder.

