Dag van het kasteel op Fogelsangh-State

wo 17 mei 2023 12.43 uur

FEANKLEASTER - Tweede pinksterdag openen meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen in Nederland hun poorten en tuindeuren. Het thema van de nationale Dag van het Kasteel is dit jaar "Upstairs Downstairs"

Kastelen, buitenhuizen, Staten en Stinzen, zijn zoveel meer dan alleen maar een onderkomen. Het zijn iconen in het landschap, zo is Fogelsangh-State in Veenklooster gezichtsbepalend voor de gemeente Noardeast Fryslân. De meeste landgoederen zijn van oudsher geheel zelfvoorzienend.

Producten van het landgoed werden door de vele personeelsleden verwerkt tot diners. Er waren strikte regels over wie er letterlijk boven mocht komen en wie niet. "Upstairs Downstairs".

De Dag van het Kasteel is een landelijk initiatief waaraan Fogelsangh-State in Veenklooster al meer dan 15 jaar meedoet. De dag is bij uitstek een goede gelegenheid om dit erfgoed en het rijke verleden eens nader te bekijken.

Dag van het Kasteel op Fogelsangh-State 2 e Pinksterdag van 13:00-17:00 uur.

Zie www.fogelsangh-state.nl