Wie wint de Ondernemersprijs van Achtkarspelen?

wo 17 mei 2023 12.20 uur

BUITENPOST - "Achtkarspelen is in echte ûndernimmersgemeente en dêr binne wy tige grutsk op!" Wethouder Jouke Spoelstra is blij dat de verkiezing van de Ondernemersprijs van Achtkarspelen er dit jaar weer is. "Mei dizze ferkiezing sette wy ús moaie bedriuwen en inisjativen út it ûnderwiis yn it sintsje en litte wy ús graach ferrasse troch nij talint."

Over de Ondernemersprijs

De Ondernemersprijs wordt uitgereikt op donderdag 9 november aan bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen die uitblinken in de gemeente. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met ondernemersverenigingen en onderwijs. De genomineerden worden beoordeeld door een professionele jury die let op verschillende criteria. Er zijn prijzen voor ondernemers uit het kleinbedrijf en middenbedrijf. Ook is er een Onderwijsprijs en een Publieksprijs.



Talentontwikkeling in Achtkarspelen

Het thema van verkiezingsavond is \'Talentontwikkeling'. Hoe gaan organisaties om met talent van medewerkers? Wat zijn de kansen en mogelijkheden om talent te ontwikkelen? Talentontwikkeling hoeft niet altijd groots te zijn. De vraag: zit de 'juiste persoon op de juiste plek?' kan al veel opleveren.

In tijden van grote personeelstekorten is talentontwikkeling een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Daarnaast sluit het thema goed aan bij de Onderwijsprijs die wordt uitgereikt aan een onderwijsinstelling of school met bijpassende initiatieven.



De zoektocht naar nominaties gaat van start!

Welke ondernemer of organisatie uit Achtkarspelen verdient het om genomineerd te worden voor de Ondernemersprijs van Achtkarspelen?

Nomineren kan via de website van de gemeente: www.achtkarspelen.nl/ondernemersprijs