Verkoping voor 150-jarig jubileumjaar Christelijke Nationale School

wo 17 mei 2023 10.58 uur

WâLTERSWâLD - De Christelijke Nationale School organiseert een grote verkoping om geld in te zamelen voor hun 150-jarig jubileumjaar. De Christelijke Nationale School in Wâlterswâld bestaat bijna 150 jaar.

Om die mijlpaal te vieren organiseert de school in 2024 diverse activiteiten, zoals een reünie, dankdienst en kinderfeest. Omdat dergelijke activiteiten geld kosten, wordt er D.V. zaterdag 27 mei a.s. van 09.30 – 14.00 uur een grote verkoping gehouden in het weiland achter de CNS. De opbrengst is bedoeld voor de festiviteiten van volgend jaar.

Op de verkoping zijn diverse kramen aanwezig met mooie producten, catering met allerhande lekkernijen, luchtkussens, spellen, ponyrijden en bubbelvoetbal voor de jeugd. Kinderen van de school verkopen hun waren op de kleedjesmarkt. In de tent van PKV Frisia laten kleindierliefhebbers hun konijnen, vogels en cavia’s zien.

Op het terrein kunnen oldtimers worden bekeken en kunnen kinderen en volwassenen meedoen aan een workshop houtbranden, happy stones beschilderen of snoeprijgen. Om 12.30 uur wordt er een verkoping bij opbod gehouden.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom op het terrein achter de school op Foarwei 39 in Wâlterswâld. Er is genoeg parkeergelegenheid in het weiland.