Wethouder geeft startsein verkeersexamen

di 16 mei 2023 16.13 uur

BURGUM - Wethouder Caroline de Pee gaf dinsdagochtend het startsein van het praktisch verkeersexamen bij CBS De Reinbôge in Burgum. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt Tytsjerksteradiel jaarlijks het praktisch verkeersexamen op 10 basisscholen.

In totaal doen 178 leerlingen mee. Iedere leerling die slaagt krijgt het VVN Verkeersdiploma.

Samen met een vrijwilliger van VVN keurde de wethouder de fiets van de leerling die als eerste begon aan het praktisch verkeerexamen. Daarna kregen de leerlingen een korte instructie van de wethouder.

"It is belangryk dat bern feilich dielnimme oan it ferkear", legt wethouder De Pee uit. "Se fytse alle dagen nei skoalle, freonen en sportklups en binne in kwetsbere groep yn it ferkear".



Verkeerseducatie

Het landelijke verkeersexamen maakt onderdeel uit van het programma "Permanente Verkeerseducatie" en bestaat al meer dan 90 jaar. Het praktijk examen is om te laten zien dat zelfstandig aan het verkeer deelgenomen kan worden. Deelname mag alleen op een fiets die voldoet aan de wettelijke eisen voor een veilige fiets.

Bij het praktijkexamen wordt een route gefietst waarbij op circa 10 punten bij controleposten het verkeersgedrag wordt beoordeeld. Op 27 maart hebben de leerlingen al het schriftelijke examen afgelegd.