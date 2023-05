Schrikblokken uit de berm gereden in Warfstermolen

di 16 mei 2023 11.46 uur

WARFSTERMOLEN - Twee uit de grond gereden schrikblokken en een oliespoor zijn de stille getuigen op de Leegsterweg bij Warfstermolen. Een automobilist zag hierbij een bocht over het hoofd en reed rechtdoor over twee schrikblokken.

Wanneer het precies is gebeurd is nog onduidelijk. In elk geval werden de blokken uit de grond gereden en deze lagen enkele meters verderop als stille getuige in het gras.

De automobilist is na het ongeval nog ongeveer 200 meter doorgereden, zo valt aan het oliespoor te zien.

