11 finalisten voor Iepen Poadium Admiraliteitsdagen

di 16 mei 2023 11.28 uur

DOKKUM - "Wat een talent hier in de regio!" Dat riep Titus van ’t Veer van Friesland Pop tijdens de voorrondes van het Iepen Poadium van de Admiraliteitsdagen. Samen met initiatiefnemer Jouke Douwe de Vries vormde hij vrijdag en zaterdag de jury tijdens de voorrondes in Theater Sense in Dokkum. Aan hen was de taak om 10 finalisten te selecteren die op zaterdagmiddag 9 september tijdens de Admiraliteitsdagen op de Markt in Dokkum mogen optreden.

"It wie hast net te dwaan," geeft De Vries aan. "De kwaliteit fan de acts wie sa heech, dat we se suver allegear wol trochgean litte woenen." Daarom werd uiteindelijk besloten om niet 10, maar 11 finalisten aan te wijzen. "Wat moai dat we sa’n breed skala oan talint in poadium biede kinne," zegt mede-initiatiefnemer Femke Wiersma. "Dat is ek ús doel mei dit inisjatyf. It wurdt aanst echt in feest op De Markt, dêr bin ik fan oertsjûge."

De finalisten zijn in willekeurige volgorde: The Nozems uit Drachten e.o., Jurre Kuipers uit Dokkum, The Seasons uit Dokkum, Lola Koetsier & Band uit Leeuwarden e.o., Goblin Escape uit Dokkum e.o., Unit of Dance uit Dokkum, Bigbeefsauce uit Dokkum, Elise Westerhof uit Eastermar, Satisfaction uit Dokkum, Anouk Reinders & Myrthe Gjaltema uit De Westereen en Surhuizum en The Boogies uit Dokkum.

Het Iepen Poadium wordt georganiseerd door Centrum voor de kunsten Opus 3 in samenwerking met de Admiraliteitsdagen. De gemeente Noardeast-Fryslân is hoofdsponsor van het evenement, dat ten doel heeft jongeren uit de brede regio te ondersteunen bij hun culturele activiteiten.

De finalisten worden nu door Opus 3 verder begeleid om tijdens de Admiraliteitsdagen op zaterdag 9 september een nog beter optreden te geven. Zo wordt er op zaterdag 17 juni een Bootcamp georganiseerd, waar de finalisten workshops krijgen van professionele artiesten.

Bij de finale krijgen de deelnemers niet alleen een podium op De Markt in Dokkum van 16.00 tot 17.30 uur, maar strijden ze ook om een plek op het grote podium op De Zijl. De winnaar mag daar op zondagmiddag nogmaals optreden.



Finalisten voorronde vrijdag

The Nozems zijn eerstejaars studenten van de opleiding D-Drive in Drachten en spelen pas twee maanden samen. Toch hebben ze al een behoorlijk repertoire met zelfgeschreven liedjes. Het The Cult-achtige nummer \'Oasis’ viel zo goed in de smaak bij de jury dat ze vrijdag meteen al geselecteerd werden voor de finale.

De 12-jarige Jurre Kuipers uit Dokkum kwam met het ingetogen \'Until I Found You’ van Stephen Sanchez. Ook hij wist de jury zodanig te boeien dat het hem een rechtstreekse plek in de finale opleverde. Joël Kamminga en vijf meiden uit Dokkum mogen als Unit of Dance op 9 september hun energieke dansact ook op het podium van de Admiraliteitsdagen laten zien.

De 20-jarige Stefan de Vries uit Dokkum kwam met een eigengemaakte Nederlandstalige rap, waarbij je duidelijk kon merken dat hij al wat meer ervaring had. Stefan zal volgens de jury eveneens hoge ogen gooien in de finale. En dat geldt ook voor Elise Westerhof die samen met haar vriendin Gretha op piano een prachtige Friestalige versie (\'Net Sûnder Dy’) van het nummer \'Can’t Help Falling in Love’ van Elvis Presley op de planken bracht.

DJ Venom Hype uit Marrum maakte ook indruk op de jury, maar hij past niet helemaal in het format van het Iepen Poadium. Hij is daarom door de organisatie gestrikt om, buiten mededinging, tijdens het juryberaad bij de finale op 9 september te draaien.

Finalisten voorronde zaterdag

The Seasons uit Dokkum brachten tijdens de voorronde op zaterdag een akoestische piano-versie van \'Naturally’ van Rondé. Zij deden dat zo mooi, dat de jury hen die avond zelf al beloonde met een plek in de finale. Dat gold ook voor de lekkere groove en mooie zang van Lola Koetsier & Band uit Leeuwarden e.o. en Goblin Escape uit Dokkum e.o., waarbij de show werd gestolen door zangeres/toetsenist Anya die oorspronkelijk uit Oekraïne komt.

De dansact Satisfaction uit Dokkum had ’s middags nog meegedaan aan een danswedstrijd, maar van vermoeidheid was niks te bespeuren tijdens de voorronde, waar ze een prima optreden verzorgden. En dat mogen ze ook tijdens de finale nog een keer laten zien. Net als het piepjonge bandje The Boogies, dat met het liedje \'Happy’ de hele zaal meekreeg en daarmee ook de jury voor zich wist te winnen. Tot slot pakten ook Anouk Reinders (zang en gitaar) en Myrthe Gjaltema (zang) de jury volledig in met hun prachtige tweestemmige versie van \'Avond’ van Boudewijn de Groot.

De afvallers

Helaas moesten er ook een aantal acts afvallen. De jury vond hen nog niet goed genoeg voor een plek op het podium van de Admiraliteitsdagen. "Mar mei noch wat mear oefenjen, sjogge wy dat foar in folgjende edysje seker wól sitten," zegt De Vries. "Ze moeten dan ook vooral doorgaan," geeft Van ’t Veer aan. "Maar we moesten een keuze maken."

Het zat hem soms in kleine dingen die de keuze van de jury bepaalde. Zo stond de 12-jarige Elske Yfke Vellema uit Holwert al heel zelfverzekerd op het podium, maar mocht haar zang nog iets steviger. De jury ziet dat ze zich daar de komende jaren nog prima in kan ontwikkelen.

De bands Deep Sleep Cinema en Nothing Achieving, beide uit Dokkum e.o., kwamen met eigen werk waar de jury erg over te spreken was, maar speltechnisch kon het allemaal nog wat beter. "Een kwestie van meer vlieguren maken," aldus Van ’t Veer. Ook wat dat betreft blijft Opus 3 de deelnemers graag begeleiden.