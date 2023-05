Exclusieve clinic in Eastermar: paardrijden met focus en aandacht

di 16 mei 2023 10.45 uur

EASTERMAR - Zaterdag 20 mei a.s. verzorgen dressuurinstructrice Michella Kloosterman en sportpsycholoog en ruiter Benedict Koopmans, een exclusieve clinic in Eastermar. In deze unieke clinic, die geschikt is voor manegeruiters tot en met ruiters op Grand Prix niveau, komen rijtechniek en mentale training samen.

Michella Kloosterman is M-jurylid en begeleidt ruiters tot en met Lichte tour Niveau. Benedict Koopmans is sportpsycholoog, gespecialiseerd in de paardensport, en tevens ruiter tot en met lichte tour niveau.

Door hun jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van ruiters en amazones én door eigen inzicht en ervaringen, zijn zij in staat om in korte tijd ruiters en amazones de juiste handvaten te geven. Het resultaat na het deelnemen aan deze clinic is een ruiter die ontspannen op het paard zit, die weet hoe je met focus en aandacht kan (los)rijden en daardoor met een zelfverzekerd gevoel van het paard stapt.

Meer informatie en aanmelden voor de clinic, ook als je als toeschouwer wilt komen kijken, kan via Michella Kloosterman (06-12850287) of Benedict Koopmans (06-43693218).