Warten elektrische duofiets rijker

ma 15 mei 2023 19.58 uur

WARTEN - Sinds afgelopen week beschikt Warten over een elektrische duofiets. Op veel plekken zagen Wartensters de duofiets van Wergea voorbijkomen. Initiatiefnemer Gerard Bouwmeester heeft daarop contact opgenomen met de Wergeasters en gebruik gemaakt van hun know how.

Nu kunnen Wartensters, die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, gebruik maken van een eigen duofiets. Er weer op uit kunnen en de wind door de haren voelen (als die er nog zijn) en de luie stoel thuis onbezet laten. Zomaar een blokje om of een terrasje pikken, het kan geregeld worden.

Ook een boodschapje doen of de dokter bezoeken bezoeken, kan met je

duomaatje plaatsvinden. Dorpsbelangen Warten is eigenaar van de fiets geworden. Op dit moment staan er al flink wat personen op papier die gebruik willen maken van deze fiets. De vrijwilligers die de fiets moeten besturen, zullen, na een korte instructieronde, de komende weken voor het eerst op pad. Dit alles was niks geworden zonder financiële en operationele hulp.

Gerard Bouwmeester vertelt: "We zijn het Oranjefonds tezamen met de Regiobank dankbaar voor hun financiële bijdrages. Daarnaast zijn we zeer verguld met de bijdrage van een anonieme sponsor uit het dorp." De fiets zal gestald worden in een garagebox op het terrein van de Stichting Jachthaven Wartena. De coördinatie ligt in handen van de dames Barbara Zuidema en Rolanda Jelsma en initiatiefnemer Gerard Bouwmeester.

Vanuit het VoordeBuurt Fonds van RegioBank ontving Dorpsbelangen een bedrag van € 2.500. De cheque daarvoor werd afgelopen week door Ype de Haan van Van Campen & Dijkstra, zelfstandig adviseur van RegioBank overhandigd aan Tieneke Clevering.