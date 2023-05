Echtpaar Hagens-Neef uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

ma 15 mei 2023 19.57 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bracht maandag een bezoek aan Jan Hagens en Afke Hagens-Neef uit Surhuisterveen. Het echtpaar vierde op 9 mei hun diamanten huwelijk, oftewel hun 60-jarig jubileum.

Het echtpaar heeft elkaar ontmoet tijdens het jaarlijkse zangconcours in het Sterrebos, waar jongeren bij elkaar kwamen. Na hun trouwen zijn ze meerdere keren verhuisd en uiteindelijk in Boelenslaan beland, waar de heer Hagens hoofdonderwijzer werd.

Mevrouw Hagens nam de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich, nadat ze gestopt was met werken in een manufacturenzaak. Het echtpaar kreeg drie zoons. Later kwamen daar nog eens vijf kleinkinderen bij.

De heer Hagens heeft verschillende functies binnen de kerk gehad en heeft een brede belangstelling voor de natuur, schilderen en tuinieren. Hij is nog steeds actief betrokken bij het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Het echtpaar heeft veel culturele reizen gemaakt over de hele wereld. Tegenwoordig gaan ze vooral op fietsvakanties in eigen land.

Mevrouw Hagens heeft in haar leven verschillende functies bekleed. Zij heeft zich onder andere ingezet voor sociaal cultureel werk en de oprichting van de wereldwinkel in Surhuisterveen. Daarnaast had mevrouw verschillende functies binnen de kerk. Ook heeft ze de boekenkring in Surhuisterveen opgericht, die ze al 45 jaar organiseert. Verder is ze nog actief bij 'beter bewegen'.

Het echtpaar ging ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk met hun kinderen op vakantie naar de Veluwe. Daarom kwam burgemeester Brouwer een week later op bezoek.

FOTONIEUWS