Echtpaar Werkman-Van der Heide uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

ma 15 mei 2023 19.46 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer bracht maandag een bezoek aan Tinus Werkman en Elizabeth van der Heide ter gelegenheid van een bijzondere mijlpaal. Het echtpaar vierde namelijk op 14 mei hun diamanten huwelijk.

Het echtpaar heeft elkaar ontmoet op een sinterklaasfeest, dat werd gevierd bij een nichtje van mevrouw van der Heide. Daar was ook meneer Werkman aanwezig. De vonk sloeg over en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Samen hebben zij vier kinderen gekregen, drie dochters en een zoon. Door de jaren heen is hun gezin uitgebreid met zes kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind.

In de beginjaren van hun huwelijk woonden zij in de provincie Groningen. Toen mijnheer Werkman een andere baan kreeg, besloten zij te verhuizen naar Leeuwarden en later naar Stiens. Nu, na een werkzaam leven, hebben zij zich gevestigd in Buitenpost. Een van de grote hobby’s van de heer Werkman is tuinieren. Daarnaast is hij ook een gepassioneerde kok en neemt hij graag de rol van chef-kok op zich in huis. Mevrouw houdt erg van lezen en handwerken.

Het echtpaar geniet over het algemeen van een goede gezondheid. Om hun diamanten huwelijk te vieren, hebben zij besloten om gezellig uit eten te gaan met hun kinderen en kleinkinderen.

