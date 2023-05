Kranslegging bij het graf van Joost Wiersma in Jistrum

zo 14 mei 2023 20.57 uur

JISTRUM - Dit jaar viert Muzykforiening Joost Wiersma haar 125-jarig jubileum. In aanloop naar de viering middels een reünie en galaconcert op 17 juni in de Sluisfabriek in Drachten is er vanmiddag een eerbetoon gebracht aan Joost Wiersma.

Joost Wiersma was in zijn tijd (1844-1927) de wonderdokter van Jistrum. Als het korps toentertijd in zwaar weer zat, dan schonk hij de vereniging geld. Met zijn schenkingen is het korps door zware tijden heen gekomen en uiteindelijk naar hem genoemd.

Het eerbetoon startte vanmiddag om 14.00 uur op de begraafplaats in Jistrum. Mooie koralen klonken over de begraafplaats waarna familie, genodigden en andere belangstellenden welkom zijn geheten. Vervolgens is er een krans gelegd door Wietske en Coby, beide nakomelingen (en spelende leden) van Joost Wiersma. Ook is er stilgestaan bij de tijd van toen. Vervolgens is er een stuk van Jelte Kramer voorgedragen, die dit in het kader van het 50-jarig jubileum heeft geschreven:

Oan "Joost Wiersma" Wize: In een huisje aan de Rimboe

By ien fan ús Fryske marren, sahwat tusken Noard en Oast, Leit in lyts mar proastich doarpke, ’t krige ’n namme troch in Joast. Mei de bril op moat men sykje Jistrum op \'e greate kaert, Mar de eale man Joost Wiersma Dy brocht leafde mar gjin haet. Tûzenen minsken hat hy holpen, Faek al fan in slimme kwael, Dy’t by Joast ka em wie hast seker, Kaem alhiel wer op ’t forhael. Kundich, earlik, en ienfâldich, Gjin for rang of stân, Elkenien waerd Troch him holpen Mei in waerme mylde hân. Alde Joast, op it lêst syn namme, Hwant dat brocht de leeftiid mei, Libbe mei yn alle dingen En folle leine him ek nei. It libben fan \'e freon fan allen Waerde ôfsnien troch de dea, En dêr gong in droeve mare Troch ús hiele Fryske gea. De leden fan it corps dy droegen, En sy diene dat mei ear, Alde Joast nei ’t lêste rêstplak, Mar it die elkeen doe sear. Yn dit doarpje is hy bigroeven, Flak hjir by de âlde toer, In Joast Wiersma waerd to hôf brocht, Mar syn namme bleau wol oer. Ek it corps dat hjir hjoed feest hâldt, Hat dy namme op syn troan, Net troch haet, mar wol troch leafde, Elkenien dy wit dat skoan. Dêroan sjocht men hoe ’t de namme Fan in man dy’t wearde hie, Net fortrape waerd troch ’t minskdom, Mar oeral fan waerde wie.

Afsluitend klonk er muziek en zijn er positieve reacties ontvangen. Het was fijn om stil te staan bij het verleden, zo laat Joost Wiersma weten.

"17 juni vieren we het heden. Een prachtige bloeiende vereniging met maar liefst drie orkesten en een team van allerkleinste starters."

In de middag is er gezelligheid voor reünisten waarvoor aangemeld kan worden via reunie@joostwiersma.nl. In de avond start om 20:00 uur het galaconcert in de prachtige Sluisfabriek in Drachten.

