Geslaagde actiedag ‘Yn ‘t Spier foar ALS’ in Kollum

zo 14 mei 2023 12.22 uur

KOLLUM - De actiedag \'Yn \'t Spier foar ALS’ heeft het fantastische bedrag van € 13.200 euro opgebracht! Deze eindstand werd bekend gemaakt door Akkelien Banga, aan het einde van de geslaagde actiedag rondom De Colle. In een zonovergoten Kollum was het een komen en gaan van belangstellenden die een rondje over de markt deden, genoten van de live muziek en zich waagden aan de sportieve challenges.

Niet veel mensen durfden de Ice Bucket Challenge aan, maar toen 2 leden van het organisatieteam tegen betaling werden uitgedaagd om de challenge te ondergaan waren de eerste natte pakken een feit. Wandelaars konden 4 routes lopen die ook gecombineerd konden worden. Sommige teams verbonden hieraan een sponsorloop om nog meer geld op te halen. Tijdens de dag hebben we bijzondere verhalen gehoord van families en vrienden die de ziekte ALS van dichtbij meemaken. Het is niet voor te stellen welke impact ALS heeft. Des te meer reden om geld in te blijven zamelen in de hoop medicijnen te kunnen ontwikkelen.

’s Avonds verzorgde De Quizshow nog een spectaculaire en ontzettend gezellige pubquiz. In de goed gevulde theaterzaal van De Colle streden de teams om de hoofdprijs van die avond; 6 vrijkaarten voor het Zomerfestival van De Vrije Piraten op 8 juli 2023 in Veenklooster. Deze werden door de muziekvrienden belangeloos beschikbaar gesteld.

Initiatiefneemster Akkelien Banga kijkt met een voldaan gevoel terug op de dag: "It wie in bysûndere dei dy ’t wy mei ús allen delset hawwe, sawol troch frijwilligers as troch dielnimmers en belangstellenden. De sfear wie fantastysk en gesellich. Boppedat hawwe wy in soad omtinken jaan kinnen oan de sykte ALS en de stichting dy ’t jild ynsammelet foar ûndersyk nei dizze sykte. Ik bin hiel grutsk dat wy dit enoarme bedrach ophelje kinnen hawwe!". Overigens is het totaalbedrag nog voorlopig, een aantal basisscholen uit de regio houden nog een sponsorloop.

