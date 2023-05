Auto op z'n kop in weiland; bestuurder gevlucht

zo 14 mei 2023 07.22 uur

OPENDE - Een bestuurder is zondagochtend met zijn auto ondersteboven in een weiland terecht gekomen. Vervolgens is deze persoon op de vlucht geslagen. Het ongeval gebeurde nabij het kruispunt van de Jiltdijksreed met de Peebos bij Opende.

Een omwonende werd wakker van de klap en belde 112. Omdat het niet bekend was of er nog iemand in het voertuig zat werd zowel een ambulance als de brandweer opgeroepen. Er werd niemand in het voertuig aangetroffen.

Mogelijk zouden er in het voertuig twee personen hebben gezeten. De politie doet ter plaatse onderzoek. Een bergingsbedrijf zal ter plaatse komen om het voertuig weer op de weg te krijgen en mee te nemen.

