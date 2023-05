KNRM laat zich zien op Reddingbootdag

za 13 mei 2023 11.11 uur

LAUWERSOOG - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hield zaterdag een reddingbootdag op Lauwersoog. Op het KNRM station van Lauwersoog was het de hele dag gezellig druk en kwamen veel mensen langs.

De reddingbootdag wordt jaarlijks gehouden om de donateurs (redders aan de wal) de kans te geven om te zien wat de KNRM met hun donaties doet, maar is ook bedoeld om nieuwe donateurs te werven door mensen die geen donateur zijn kennis te laten maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM.

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganistatie die beschikt over 1.400 goed opgeleide vrijwilligers verdeeld over 45 reddingstations langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zuid-Holllandse en Zeeuwse Delta.

De KNRM beschikt over 75 reddingboten verdeeld over de diverse stations, die 24 uur per dag en zeven dagen in de week en onder alle weersomstandigheden beschikbaar zijn.

