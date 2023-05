Brand in elektrakast zorgt voor stroomstoring in Waskemeer

vr 12 mei 2023 18.05 uur

WASKEMEER - In een trafo-huis op het erf van een boerderij aan de Schansdijk in Waskemeer is vrijdag brand uitgebroken. Door de brand is er in de omgeving een stroomstoring ontstaan. Volgens netbheerder Liander gaat het om minder dan 50 huishoudens die zijn getroffen.

Er kwam veel rook vrij en de brandweer werd om 17.19 uur opgeroepen. Een medewerker van Liander kwam ter plaatse om de stroom uit te schakelen. Nadat dat gebeurd was, kon de brandweer beginnen te blussen.

Volgens netbeheerder Liander is de verwachte eindtijd van de storing: 18.45 uur. Er waren naar schatting zo'n 50 aansluitingen de dupe van de storing. De omvormers in het hok waren allemaal uitgebrand / gesmolten.

