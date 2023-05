Drachtster reed onder invloed van speed en zonder rijbewijs

vr 12 mei 2023 17.15 uur

LEEUWARDEN - In juni 2020 belandde een 29-jarige Drachtster met motorfiets en al op een rotonde bij Opende. De man had een cocktail aan middelen in zijn lijf. Het was niet voor het eerst dat hij onder invloed aan het verkeer deelnam.

Benen en armen verlamd

Van het ongeluk kon de Drachtster zich niets herinneren. Hij kwam er niet zonder kleerscheuren af. Door een beklemde zenuw in zijn nek waren zijn benen en armen verlamd. Hij moest plusminus een half jaar revalideren. "U hebt een klapper gemaakt van hier tot ginder", vatte de officier van justitie samen. Het was niet het enige feit waarvoor de Drachtster zich vrijdag bij de politierechter moest melden.

"Een enorme hoeveelheid speed"

De man had talloze keren zonder geldig rijbewijs gereden, zowel in een auto als op een bromfiets, en hij had, in april 2020 onder invloed van speed een auto bestuurd. Ook toen al was zijn rijbewijs geschorst. De rechter merkte op dat hij "een enorme hoeveelheid speed" in zijn lijf had. De bloedproef gaf een resultaat van maar liefst 1000 microgram. De grenswaarde om nog aan het verkeer te mogen deelnemen is 50 microgram per liter bloed.

"Schijt" aan alles

De keer dat hij op de rotonde eindigde werd er in zijn bloed onder meer speed en diazepam en oxycodon, een pijnstiller, aangetroffen. Op dit punt werd hij overigens vrijgesproken van rijden onder invloed. De Drachtster was zo vaak de fout ingegaan dat de officier van justitie hem recht op de man afvroeg of hij soms "schijt" alles had. Dat had de Drachtster volgens eigen zeggen niet, maar het was volgens hem wel allemaal gebeurd in een slechte periode in zijn leven.

"Die man moet nooit meer de weg op"

Hij had enorme risico’s genomen, vond de rechter, niet alleen voor zichzelf maar vooral wat zijn medeweggebruikers betrof. "Als ik hier als publiek in de zaal zou zitten, zou ik zeggen die man moet nooit meer de weg op", zei de rechter. Het rijbewijs van de Drachtster is inmiddels definitief ongeldig verklaard. Hij heeft, zo meldde hij, een positieve draai aan zijn leven gegeven.

"Een hele mooie elektrische fiets"

Sinds 1 januari 2022 gebruikt hij geen drugs of andere middelen meer, hij heeft hulp en begeleiding én hij heeft een alternatieve manier gevonden om zich te verplaatsen: "Ik heb een hele mooie elektrische fiets". De officier hield hem voor dat alleen al op het rijden zonder rijbewijs onvoorwaardelijke gevangenisstraffen staan.

Werkstraf en voorwaardelijke celstraf

"Maar ik wil u nog een kans geven", voegde de officier eraan toe. Zij eiste een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De rechter kwam de verdachte nog iets meer tegemoet en maakte er een werkstraf van 160 uur van plus drie maanden voorwaardelijke celstraf. Van een eerder voorwaardelijk opgelegde rijontzegging van zes maanden werd de proeftijd met een jaar verlengd.