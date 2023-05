Fietser lichtgewond bij aanrijding in Burgum

vr 12 mei 2023 15.01 uur

BURGUM - Een fietser is vrijdag lichtgewond geraakt bij een aanrijding in Burgum. De man fietste rond 14.00 uur over de G.W. Navislaan in het dorp toen het misging. Hij werd aangereden door een automobilist en belandde met zijn fiets in de bosjes.

De fietser kon nog net op tijd zijn been intrekken en wist zo erger te voorkomen. De man kwam uiteindelijk aan de andere kant van de heg terecht. Het ambulancepersoneel heeft de man nog wel onderzocht, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Het ongeval werd vermoedelijk veroorzaakt door een automobilist die wegreed vanaf een oprit. Hierbij ging iets verkeerd, waarna de fietser werd geraakt.

