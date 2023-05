Strand Ameland krijgt 3 miljoen kubieke meter nieuw zand

vr 12 mei 2023 13.45 uur

HOLLUM - Deze zomer krijgt het strand van Ameland opnieuw bijna 3 miljoen kubieke meter nieuw zand. Van begin mei tot en met augustus 2023 werkt Rijkswaterstaat op het strand aan de westkant van Ameland, bij Hollum. Tussen strandpaal 1.2 en 4.6 brengen baggerschepen deze zomer zand uit de Noordzee naar het strand. Deze grote zandsuppletie is nodig om de kustlijn op zijn plaats te houden, zodat Ameland goed beschermd blijft tegen de zee.



Speciale baggerschepen – 'sleephopperzuigers’ –zuigen zand op van de zeebodem en brengen dit naar de kust. Via een persleiding wordt het zand op het strand gespoten. Daar spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. Vanaf het strand kan het zand ook doorstuiven de duinen in. Zo versterken we de kust en de zeewering met hulp van de natuur.

Waarom is extra zand nodig op het strand van Ameland-West?

De westkust van Ameland slijt altijd sterk. Wind, golven en stroming schuren zand af. Golven woelen zand op, waarna dit wordt meegenomen door de sterke getijdenstroming door het zeegat tussen de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Verder oostelijk op Ameland spoelt juist weer zand aan en zien we aangroei van de kust.

Strandsuppletie

Rijkswaterstaat komt regelmatig terug op Ameland voor het onderhoud van de kust. Hiermee houden zij de kustlijn op zijn plaats. Anders zou Ameland steeds kleiner worden; de kustlijn zou dan elk jaar gemiddeld een meter landinwaarts verplaatsen. Extra zand voor de kust is ook nodig om op de lange termijn te kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel.

Door de sterke erosie van de kust is het strand vooral in de omgeving van paal 2 een stuk smaller en lager geworden. Na eerdere zandsuppleties in 2019 en eerder, brengt Rijkswaterstaat nu opnieuw een grote hoeveelheid zand aan op het strand en de vooroever. De strandsuppletie op Ameland is één van de grootste zandsuppleties langs de Nederlandse kust.

Werkzaamheden en gefaseerde afzettingen

Tijdens de werkzaamheden is het strand tijdelijk gedeeltelijk of geheel afgesloten. De strandovergangen blijven open en ook beachclub The Sunset blijft bereikbaar. Een deel van het Groene Strand is tot half augustus afgesloten omdat hier vogels broeden.

Natuur

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan het kustonderhoud. Op Ameland-West zijn zij genoodzaakt om te werken tijdens het broedseizoen. Voor Rijkswaterstaat aan het werk gaat, worden de omliggende gebieden gecontroleerd op aanwezige nesten. Waar nodig worden passende maatregelen genomen.

In het belang van de natuur wordt er zoveel mogelijk hetzelfde zand gebruikt als er al ligt op de kust van Ameland. Het zand voor Ameland-West is afkomstig van zandwinlocaties in de Noordzee, op ruim 15 kilometer afstand van het eiland. Dit zand is geselecteerd op samenstelling en korrelgrootte, vergelijkbaar met het zand op de locatie waar het wordt aangebracht.