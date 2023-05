BMW rijdt op fietser in: een maand cel

vr 12 mei 2023 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een maand cel. Dat is de straf die de politierechter vrijdag in petto had voor een inwoner van Oosterwolde (37), die begin april vorig jaar een fietser met zijn auto, een BMW, heeft bedreigd.

Aanvaring bij tankstation

De bedreiging bestond eruit dat de Oosterwoldenaar op de Lage Esch in zijn woonplaats met zijn auto de stoep op is gereden en tegen de fiets aan is gereden. Even daarvoor was er bij een tankstation een aanvaring geweest tussen de automobilist en de fietser. De verdachte zou door de fietser en een maat zijn mishandeld. De Oosterwoldenaar bestreed dat hij de fiets - en de fietser – zou hebben aangereden.

Met hoge toeren de stoep op

Zijn lezing was dat de fietser het rijwiel voor de auto had gegooid, waardoor hij ertegenaan was gereden. Volgens de fietser en diens kameraad, die als getuige was gehoord, had de verdachte de BMW met hoge toeren de stoep op gestuurd en was hij vervolgens tegen het rijwiel aan gereden. De politie had rijsporen in het gras van de berm en op het trottoir aangetroffen.

Geen toebrengen zwaar lichamelijk letsel

Daaraan was te zien dat de auto eerst vooruit en vervolgens achteruit was gereden. De officier van justitie ging ervan uit dat de man bewust de stoep op was gereden om de fietser aan te rijden. Dat was, in de optiek van de officier, een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De officier eiste een gevangenisstraf van drie maanden en een onvoorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden.

Bedreigen van de fietser

Die rijontzegging zou pas ingaan als de Oosterwoldenaar zijn rijbewijs terugkrijgt. Dat ligt nu nog bij het CBR. Zover zou het niet komen. De rechter kwam tot een lichtere kwalificatie van het feit: het bedreigen van de fietser door er met aanzienlijke snelheid op af te rijden. De man kreeg, naast een celstraf van een maand, een voorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden.