Doorrijder na tanken zonder te betalen meldt zich

do 11 mei 2023 23.15 uur

ALDWâLD - De bestuurster die donderdag vergat te betalen bij het Avia Tankstation in Aldwâld heeft zich gemeld. Het tankstation had een foto van de beveiligingscamera gedeeld. Naar aanleiding van het bericht op deze website werd de bestuurster er op geattendeerd dat haar auto online stond.

Het ging volgens de vrouw om een misverstand. Ze liet weten dat ze doordat ze aan het bellen was en al bijna te laat was voor haar afspraak er niet helemaal bij was met haar hoofd. Normaliter tankt ze niet bij bemande tankstations. Ze heeft direct contact gezocht met het betreffende Avia tankstation en er is alsnog betaald.

Dit bericht is vrijdagochtend geüpdate.