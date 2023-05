Automobilist botst op boom, bestuurder mee naar bureau

do 11 mei 2023 18.50 uur

OPENDE - Een 33-jarige automobilist uit Grootegast botste donderdag omstreeks 17.45 uur tegen een boom langs de Parkweg in Opende. De bestuurder schrok toen iemand in een stilstaande auto expres het portier opende.

De auto botste tegen een boom en raakte zwaar beschadigd. De politie en drie ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. In de auto zaten verder nog een 24-jarige vrouw uit Grootegast en een kind.

Zowel de vrouw als het kind zijn na een eerste behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. Bij de speekseltest, testte hij positief op drugs. Dat monster is naar het NFI gestuurd voor een definitieve uitslag. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen.

Update 15 mei

Een kennis van de inzittenden van de Volvo liet maandag weten: "De bestuurder van de auto die stil stond, dacht politieagent te spelen omdat hij vond dat de Volvo te hard reed. Hij deed zijn deur open, op het moment dat de Volvo er aankwam. Het had nog veel erger kunnen aflopen. Te hard rijden mag natuurlijk niet, dus dat wil ik niet goed praten, maar als de bestuurder die stil stond niet zijn deur open had gedaan, was er geen ongeluk."

Ook zou de bestuurder de avond ervoor gerookt hebben en niet op de dag zelf. "Dit blijft een paar dagen in bloed en speeksel zitten. Dus hij had op dat moment geen wiet gerookt."

