'Overprikkelde' vrouw mishandelt medewerkster Jumbo

do 11 mei 2023 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoonster van Wolvega zat donderdag bij de politierechter op verdenking van het stelen van een pakje shag en de mishandeling van een medewerkster van de Jumbo in Wolvega.

Facebook

De vrouw zou zich ook nog schuldig hebben gemaakt aan smaad: via Facebook zou ze de Jumbo-medewerkster en haar partner hebben belasterd. Uiteindelijk bleef alleen de mishandeling staan, van de overige punten op de dagvaarding werd de Wolvegase vrijgesproken. De vrouw was begin september vorig jaar in de supermarkt om een paar flesjes cola en een pakje shag te kopen.

Afrekenen

Het ging mis bij de servicebalie toen bleek dat de shag waar zij om vroeg, een pakje van 30 gram, op was. Ze kreeg wel, van hetzelfde merk, een pakje van 50 gram. De vrouw moest meer geld afrekenen dan ze op zak had en zou aanvankelijk pinnen. Ze bedacht zich en liep de winkel uit. Naar eigen zeggen had ze, zonder dat ze het zelf in de gaten had, het pakje shag van 50 gram in haar tasje gedaan.

Overprikkeld

Toen de winkelmedewerkster haar daar vervolgens buiten de winkel op aansprak escaleerde de situatie. De Wolvegase gaf de andere vrouw een harde klap in het gezicht. Die reactie was volgens advocate Jana Andonovski direct te herleiden naar de stoornissen van haar cliënte, de vrouw heeft autisme en ADHD. "Ze raakte overprikkeld", legde Andonovski uit.

Blur

De advocate stelde dat de Wolvegase "uit pure paniek en onmacht" de medewerkster had geslagen. Zelf sprak de verdachte van "een autistische meltdown". In een "blur" zou ze de shag in haar tas hebben gestopt. "Ik was me er niet goed van bewust". Na het incident had ze berichten op Facebook gezet over de winkelmedewerkster en haar partner, die de officier van justitie had gekwalificeerd als smaad.

Plaatsen berichten uit frustratie geboren

Het plaatsen van de berichten was volgens de verdachte uit frustratie geboren. "Er is de afgelopen tien maanden een beeld van mij geschetst dat totaal niet klopt met de werkelijkheid". 'Ik kan me voorstellen dat de slachtoffers het ook zo voelen", reageerde de rechter. De partner had namens de winkelmedewerkster aangifte gedaan van smaad. En dat kan niet volgens de wet. Dat had de vrouw zelf moeten doen. Het bericht dat over de partner ging voldeed volgens de rechter niet aan de vereisten die de wet stelt aan een smaadschrift.

Twijfels bij de diefstal

De rechter had ook de nodige twijfels bij de diefstal: het was voor haar niet klip en klaar dat de verdachte de opzet had om het pakje shag te stelen. "Iemand die van plan is iets te stelen, pakt geen pinpas of geld", opperde de rechter. Omdat het oogmerk op de diefstal ontbrak werd de Wolvegase ook vrijgesproken van het stelen van de shag.

Mishandeling wel bewezen

De mishandeling van de winkelmedewerkster kon wel worden bewezen. Daarvoor kreeg de Wolvegase een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur, met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie had, voor de mishandeling, de diefstal en het smaadschrift, een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk geëist.